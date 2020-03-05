Видеофакт. На заброшенном хуторе в Ивьевском районе сельчанин организовал самогонный завод

Объемы впечатляют – 3,5 тонны самогона и более 3 тысяч литров браги!

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Пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале сообщила о выявлении крупной партии самогона в Гродненской области. Производство суррогата было хорошо спрятано в лесном массиве, далеко от людских глаз, а потому и размах имело серьезный.

Так в среду, 4 марта, оперативники выявили и изъяли крупную партию самогона и браги, произведенную 32-летним сельчанином. Задержанный мужчина организовал прибыльную «фабрикацию» на заброшенном лесном хуторе.

– Подозреваемый приспособил один из сараев на хуторе под самогонное производство. На месте были выявлены и уничтожены 3,3 тысячи литров браги. Также был обнаружен подельник – знакомый фигуранта, проживающий в соседней деревне. Он хранил дома по просьбе товарища 373 10-литровые канистры с самогоном, – прокомментировали в пресс-службе.

Изъятую жидкость отправили на экспертизу. А производство – самогонный аппарат, емкости под брагу и другие приспособления скоро демонтирую при помощи спецтехники.