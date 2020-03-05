«А вдруг я приеду к вам гости, и вы тут увидите, что надо приготовить»: Лукашенко подарил Валентине Матвиенко книгу «Смак беларускай кухнi»

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В четверг, 5 марта, Валентина Матвиенко встретилась с Александром Лукашенко. Президент принимал председателя российского Совета Федерации Федерального собрания во Дворце Независимости. Об этом проинформировала пресс-служба главы страны.

Председатель Совета федерации России с делегацией находится в Беларуси с 5 по 6 марта. Она уже встретилась с Натальей Качановой и другими белорусскими политиками, побывала в минском храме-памятнике в честь Всех Святых, куда сегодня передали землю в капсуле с мест захоронения советских воинов под Ржевом.

– Церемония была очень трогательной… Хорошо, что частица земли, политой кровью и русских, и белорусских солдат, и других народов, будет храниться в храме Минска. Особенно это знаменательно в год 75-летия Победы, – поделилась Матвиенко с Лукашенко.

На встрече во Дворце Независимости глава Беларуси наградил Валентину Матвиенко орденом Франциска Скорины: за значительный личный вклад в укрепление дружеских отношений и развитие взаимосотрудничества между Беларусью и Россией.

– Вы знаете, что вы нам самый близкий и родной человек. Пользуясь случаем, хочу вручить вам заслуженную награду. Хотелось, чтобы это было, насколько возможно, торжественно и по-родному. В кабинете я не вручаю никому награды, кроме своих людей, – подчеркнул президент.

Еще Александр Лукашенко подарил высокой гостье букет, икону Святой Валентины Минской и, учитывая пристрастие гостьи к кулинарии, книгу «Смак беларускай кухнi». А в шутку добавил: «А вдруг я приеду к вам гости, и вы тут увидите, что надо приготовить».