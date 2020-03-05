Бухгалтер фирмы в Гродно перевела мошенникам в Стокгольм 12 тысяч евро
К правоохранителям областного центра обратился директор частной фирмы, у которой мошенники «выманили» крупную сумму в валюте. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В ходе расследования выяснилось, что мошенникам удалось взломать служебную почту частного предприятия. Затем они досконально изучили деловые переписки, узнали реквизиты партнеров. Все для того, чтобы сделать «двойника»: практически аналогичный почтовый ящик. Далее дело оставалось за малым…
– Со своей почты мошенники отправили бухгалтеру фирмы счет якобы от фирмы-партнера с крупной суммой. И главбух, ничего не подозревая, перевела 12 тысяч евро, – уточнили в УВД.
Следователям удалось узнать, что деньги попали на счет неустановленного лица в Стокгольме, а дальше нить теряется. По делу проводится дальнейшая проверка.
– Кстати, в 2019 году при схожих обстоятельствах едва не пострадало крупнейшее предприятие Гродно. Тогда мошенники по почте «выставили» счет в 70 тысяч евро. Преступление предотвратили сотрудники банка, они обратили внимание, что ранее на этот счет компания денег не перечисляла, началось уточнение реквизитов и данных, и деньги в итоге мошенникам не были переведены, – добавили в пресс-службе.
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