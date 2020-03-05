2020-03-05T21:19:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Барановичском районе сельчанин увидел снаряд времен Первой мировой войны, а саперы нашли еще один

Боеприпасы взорвали на полигоне
Надежда БУТОВИЧ
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В деревне под Барановичами обнаружили снаряды времен Первой мировой войны. Фото: УВД Брестского облисполкома.В деревне под Барановичами обнаружили снаряды времен Первой мировой войны. Фото: УВД Брестского облисполкома.
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В четверг, 5 марта, житель Барановичского района случайно нашел боеприпасы времен Первой мировой войны. Об этом пресс-служба УВД Брестского областного исполкома сообщила на официальном сайте.

Сельчанин из деревни Скоробово гулял недалеко от леса и внезапно увидел, что из-земли торчит металлический объект, похожий на снаряд. Мужчина позвонил в милицию.

– Прибывшие на место специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части 7404 тщательно осмотрели территорию и обнаружили еще один аналогичный снаряд. Найденные гражданином и саперами взрывоопасные объекты – это немецкие артиллерийские 75-миллиметровые снаряды времен Первой мировой войны. Их уничтожили на полигоне, – пояснил подполковник милиции Алексей Родионов, замначальника Барановичского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению.

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