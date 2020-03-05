Фрида Кало, Мэрилин Монро, королева Елизавета II и принцесса Диана: Time назвал «100 женщин года»

Великих женщин в номинации "Человек года" часто затмевали мужчины. Фото: time.com.

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В Time представили масштабный проект, в котором на вновь воссозданных обложках издания появились «Женщины года». Для номинации были выбраны представительницы прекрасного пола, повлиявший на общественность, культуру и историю в тот или иной год, начиная с 1920 года.

Проект был создан редакцией американского журнала в честь 100-летия получения женщинами права голоса в Соединенных Штатах.

– На этот замысел нас вдохновила номинация «Человек года». Которая однако в течении 72 лет называлась «Мужчина года», и только с 1999 года «мужчина» стал «человеком». Зачастую победу в номинации получали президенты, премьер-министры, магнаты промышленности. И хотя в двухтысячных человеком года могла стать и женщина, предпочтение все же отдавалось мужчинам, – рассказали авторы проекта.

Но на этот раз в центре внимания – женщины. Редакция воссоздала 89 новых обложек, выбрав женщин, которые в ту эпоху имели наибольшее влияние в обществе, но были оставлены в тени влиятельных мужчин, еще 11 обложек – реально вышедшие в свет, на которых была женщина.

"100 Женщин года" редакция выбирала из 600 претенденток. Фото: time.com.

В редакции признались, что для выбора 100 женщин, они прошли тернистый путь отбора среди 600 номинанток. Кто же среди идеальной сотни?

На обложки попали представительницы слабого пола от первой женщины-пилота, перелетевшей Атлантический океан, Амелии Эрхарт до Бейонсе, от первой леди Аргентины Эвы Перон до лауреата Нобелевской премии мира Малалы Юсуфзай. Также обложки украсили: американские суфражистки, мексиканская художница Фрида Кало, королева Елизавета II и принцесса Диана, единственная женщина-премьер Индии Индира Ганди, киноактриса Мэрилин Монро, первая леди США Жаклин Кеннеди, певица Мадонна, писательница Джоан Роулинг и многие другие. На обложке 2019 – Грета Тунберг, ставшая человеком 2019 года.

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