Чемпионат мира по хоккею 2020 года не пройдет в Беларуси

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Чемпионат мира по хоккею 2020 года изначально должен был пройти в Швейцарии. Но из-за коронавируса (covid-19) там отменяют либо проводят без зрителей спортивные мероприятия. Исходя из этого, организаторы стали прорабатывать варианты, как провести мировой форум.

Была идея организовать турнир в усеченном формате - только с сильнейшими сборными. Позже глава ИИХФ рассказал, что все решится 15 марта.

- Не так много стран, в которые мы можем перенести турнир. Перенести чемпионат мира будет очень сложно, но, вероятно, будет возможность перенести его в Сочи, также есть вариант с Беларусью. Сейчас мы начинаем изучать различные варианты решения проблемы. Мы обсуждали с ФХР, можем ли мы провести в чемпионат в Сочи, но я вам не могу ничего сказать до 15 марта. В Швейцарии продаются билеты с учетом того, что будут участвовать 16 команд, поэтому мы сделаем все, чтобы играть с таким количеством сборных, - цитирует Фазеля ТАСС.

Но Федерация хоккея Беларуси сообщила, что официально предложения провести ЧМ-2020 в Беларуси не поступали: по словам пресс-секретаря ИИХФ Адама Стайсса, вариант переноса турнира 2020 года в Беларусь никоим образом не рассматривается. Международная федерация хоккея по-прежнему планирует проводить турнир в Швейцарии.

Напомним, в 2021 году чемпионат мира по хоккею пройдет в Минске и Риге. На прошлой неделе стало известно, что талисманом чемпионата стал Ёж Спайки.