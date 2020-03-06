2020-03-06T10:01:35+03:00
Спорт
КП Беларусь

Чемпионат мира по хоккею 2020 года не пройдет в Беларуси

Международная федерация хоккея опровергла слова своего же президента
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Проведению чемпионата мира по хоккею 2020 года мешает коронавирус.Проведению чемпионата мира по хоккею 2020 года мешает коронавирус.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Чемпионат мира по хоккею 2020 года изначально должен был пройти в Швейцарии. Но из-за коронавируса (covid-19) там отменяют либо проводят без зрителей спортивные мероприятия. Исходя из этого, организаторы стали прорабатывать варианты, как провести мировой форум.

Была идея организовать турнир в усеченном формате - только с сильнейшими сборными. Позже глава ИИХФ рассказал, что все решится 15 марта.

- Не так много стран, в которые мы можем перенести турнир. Перенести чемпионат мира будет очень сложно, но, вероятно, будет возможность перенести его в Сочи, также есть вариант с Беларусью. Сейчас мы начинаем изучать различные варианты решения проблемы. Мы обсуждали с ФХР, можем ли мы провести в чемпионат в Сочи, но я вам не могу ничего сказать до 15 марта. В Швейцарии продаются билеты с учетом того, что будут участвовать 16 команд, поэтому мы сделаем все, чтобы играть с таким количеством сборных, - цитирует Фазеля ТАСС.

Но Федерация хоккея Беларуси сообщила, что официально предложения провести ЧМ-2020 в Беларуси не поступали: по словам пресс-секретаря ИИХФ Адама Стайсса, вариант переноса турнира 2020 года в Беларусь никоим образом не рассматривается. Международная федерация хоккея по-прежнему планирует проводить турнир в Швейцарии.

Напомним, в 2021 году чемпионат мира по хоккею пройдет в Минске и Риге. На прошлой неделе стало известно, что талисманом чемпионата стал Ёж Спайки.

Еще больше материалов по теме: «Спорт: хоккей»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Азаренко не выступит на турнире в Индиан-Уэлссе
За март из Азербайджана в Беларусь поставят 250 тонн нефти
Минздрав в список опасных заболеваний добавил новый коронавирус
Министр труда и соцзащиты Беларуси рассказала, почему в январе бюджетники получили меньше
Чемпионат мира по хоккею 2020 года не пройдет в Беларуси
Фрида Кало, Мэрилин Монро, королева Елизавета II и принцесса Диана: Time назвал «100 женщин года»
В Барановичском районе сельчанин увидел снаряд времен Первой мировой войны, а саперы нашли еще один
Бухгалтер фирмы в Гродно перевела мошенникам в Стокгольм 12 тысяч евро
«А вдруг я приеду к вам гости, и вы тут увидите, что надо приготовить»: Лукашенко подарил Валентине Матвиенко книгу «Смак беларускай кухнi»
Видеофакт. На заброшенном хуторе в Ивьевском районе сельчанин организовал самогонный завод
В Беларуси откроют скульптуру Шарлю де Голлю
Служебная собака унюхала под сиденьем сверток с марихуаной и сигареты с травкой
МИД Беларуси: «Смысла нет работать над этими дорожными картами»
Минздрав: у пострадавших в шахте «Беларуськалия» сложные переломы и сочетанные травмы
Бобруйчанин ограбил магазин ради букета роз жене на день рождения
Минздрав: все шестеро пациентов с коронавирусом чувствуют себя хорошо и готовы к выписке
В Минске строят 27 храмов
Курсы валют 5 марта: доллар и евро скромно подорожали
Погода в Беларуси на 8 Марта: Женский день будет хмурым
В Бресте пьяный таксист сбил ребенка
Из-за коронавируса предприятия «Беллегпрома» перепрофилируют на пошив медицинских масок
Лукашенко: В интеграционных процессах будем четко следовать нашим интересам
ОБСЕ выработала рекомендации по проведению выборов в Беларуси
Вместо коронавируса - компьютерный вирус: в Минске ищут хакеров, взломавших ящики медучреждений
Борьба с коронавирусом по-гомельски: в магазинах поставили бутылки с антисептиком
В Минске ищут владельца необычного золотого кольца, найденного возле Красного костела
Коронавирус пришел в Польшу: зарегистрирован первый случай