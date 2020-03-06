Министр труда и соцзащиты Беларуси рассказала, почему в январе бюджетники получили меньше

По зарплате за январь у бюджетников были вопросы. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Власти обещали, что уровень оплаты не снизится, но цифры в некоторых расчетных листах за январь стали заметно меньше.

В программе «Марков» на ОНТ министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сказала, что на практике были зафиксированы случаи ошибок при расчете зарплаты, причиной которых становился человеческий фактор:

- Отрабатывая расчетники, мы заметили, что люди видят цифру «Итого», но перед «Итого» есть все составляющие заработной платы. В образовании к элементу заработной платы относили материальную помощь, но это не элемент зарплаты. Премия, которую давали за счет экономии. Не может быть экономии в январе, так как это начало года. Фонд оплаты труда как сформировался, такой он и есть. А в бюджете фонд оплаты труда на 2020 год заложен с ростом 15%. Это уже второй элемент в зарплате. То есть первый элемент - изменить систему, сделать ее проще и прозрачней. Второй - социальная политика роста заработной платы в бюджетной сфере.

Также Костевич заявила, что, по прогнозам, зарплата в бюджетной сфере по итогам 2020 года будет 930 рублей, то есть прирост составит 10%.

Глава ведомства объяснила, в чем плюсы новой системы:

- Новшества были нацелены на совершенствование системы оплаты труда. При этом главное — не допустить снижения зарплаты в сопоставимых условиях: при одинаковом количестве рабочих дней, одинаковой нагрузке и так далее. Какие вопросы решила новая система? Тарифная ставка первого разряда — 41 рубль. Если посмотреть на отношение к минимальной зарплате — это всего около 12 процентов. С 1 января 2020 года мы перешли на базовую ставку —185 рублей. То есть усилили удельный вес постоянной гарантированной части в заработной плате. Это очень важно.

Министр сообщила, что в Минтруда есть телефонная линия, позвонив на которую можно задать вопросы о начислении заработной платы, номер телефона: 8-017-306-41-81.

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