2020-03-06T10:49:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав в список опасных заболеваний добавил новый коронавирус

Также в списке, например, чума, холера, сифилис
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Коронавирус COVID-19 внесли в список опасных заболеваний.Коронавирус COVID-19 внесли в список опасных заболеваний.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, внесена инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19.

Изменения внесены в соответствии с постановлением Минздрава Беларуси № 9 от 18 февраля 2020 года. Документ опубликован 6 марта на Национальном правовом интернет-портале.

До этого в список опасных входили 6 заболеваний:

1. Инфекции, передающиеся половым путем (1.1. сифилис; 1.2. гонорея).

2. Активный туберкулез органов дыхания.

3. Чума.

4. Холера.

5. Сибирская язва.

6. Геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола.

Инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19, внесена в список под номером семь.

Напомним, сейчас в Беларуси COVID-19 обнаружили у шести человек, взяты под наблюдение 14,5 тысяч человек. На границе будут брать анализы у всех, кто прибыл из стран с эпидемией коронавируса (Китай, Южная Корея, Иран, Италия).

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