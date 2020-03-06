2020-03-06T11:30:39+03:00
Экономика
КП Беларусь

За март из Азербайджана в Беларусь поставят 250 тонн нефти

Первый танкер уже в пути
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В Беларусь будут поставлять большие объемы нефти из Азербайджана.В Беларусь будут поставлять большие объемы нефти из Азербайджана.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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- Объем поставок от Socar на март увеличился, будет третий танкер. Общий объем составит около 250 тыс. т нефти. Это не крайние (не последние – KP.BY) танкеры, которые планируются для наших заводов, - цитирует пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко belta.by.

Он также отметил, что первый танкер с нефтью для Мозырского НПЗ вышел 6 марта из турецкого порта Джейхан. Он следует в Одессу. Дальше сырье будет доставляться по нефтепроводу Одесса - Броды.

О «северном направлении поставок» из балтийских портов представитель «Белнефтехима» сказал так: два танкера, которые прибыли в марте, не последние, поставки по этой логистической схеме планирут продолжить в апреле. Говоря о ранее заявленном объеме поставок в марте на белорусские НПЗ в районе 1 млн т нефти, Тищенко уточнил, что итоговая цифра за месяц может получиться и больше.

Кроме этого, в марте нефть без премии будут поставлять шесть российских компаний. Например, группа компаний «Сафмар» поставит 300 тыс. т, «УДС нефть» - 50 тыс. т. Поставки от крупных нефтяных компаний из России остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Первый вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, Беларусь считает экономически нецелесообразным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах.

Напомним, с начала 2020 года у Беларуси возникли серьезные разногласия с Россией, которая ранее была основным поставщиком нефти. Вопрос в цене.

Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «мы не будем постоянно ползать на коленях, вымаливая нефть»

«Белнефетихим» активно ищет варианты по диверсификации поставок нефти. Речь шла даже о варианте поставок нефти из США.

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