Азаренко не выступит на турнире в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка считает, что она еще не набрала должную форму

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Виктория Азаренко (сейчас 56-я в мировом рейтинге) все-таки пропустит турнир категории Premier Mandatory в Индиан-Уэлссе (призовой фонд - 8,76 млн долларов).

Турнир пройдет с 11 по 22 марта. Ранее белоруска там побеждала дважды.

На этой неделе она впервые с августа 2019 года вышла на корт в официальном матче. Но в матче первого тура на турнире в мексиканском Монтеррее она проиграла словенке, 71-й ракетке мира Тамаре Зиданшек (2:6, 2:6).

Ожидалось, что Азаренко выступит в Индиан-Уэлссе, но организаторы сообщили, что она снялась с турнира и ее заменит россиянка Вера Звонарева.

- Мне нужно гораздо больше тренироваться, чтобы быть готовой соревноваться. Увидимся в другой раз, Индиан-Уэллс! - сообщила через свой Инстаграм Азаренко.

Напомним, по сообщениям американских СМИ, в январе она не могла покидать Калифорнию, так как продолжалось дело за право опеки над ее сыном Лео. Сначала суд оставил это право за Викторией, но затем ее бывший бойфренд Билли Маккиг нанял одного из самых дорогих и авторитетных адвокатов США, тот нашел одну нестыковку, и дело начали заново.

Также известно, что Азаренко пытается продать дом в Калифорни за 7,5 млн долларов.

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