Работали альпинисты: в Минске построили Музей немецкого искусства

Директор Института Гёте Якоб Рачек рассказал, что в Минске на 5 недель построили Музей немецкого искусства. Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

Выставка «Шляхi нямецкага мастацтва з 1949 года па сённяшнi дзень» пройдет в минском Дворце искусств с 10 марта по 12 апреля

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На выставке, которая пройдет в рамках недель Германии в Беларуси (10.03 - 30.04), представят порядка 400 работ более 100 авторов, в том числе работы всемирно известных художников Йозефа Бойса, Герхарда Рихтера и рисунки Зигмара Польке.

- Что было самым сложным на этапе подготовки? - спросила «Комсомолка» у одного из организаторов выставки.

- Я бы назвал это не сложным, а требующим определенных усилий, - рассказал директор Института имени Гёте в Минске Якоб Рачек. - В нашей истории еще нет примера такого уровня мероприятия. Выставка «Шляхi нямецкага мастацтва з 1949 года па сённяшнi дзень» - это попытка на 5 недель построить в Минске музей немецкого искусства. Если на следующей неделе вы придете во Дворец искусства по адресу улица Козлова, 3, то заметите, как он изменился внутри.

4 огромных фуры привезли в Минск 16 тонн искусства.Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

- Мы приложили максимум усилий для того, чтобы создать для предметов искусства, которые там представлены, по-настоящему музейную обстановку. Эту выставку мы планируем более двух лет.

4 огромные фуры привезли 16 тонн "искусства". Уже около двух недель команда немецких мастеров монтирует в Минске выставочное оборудование. И это не только техники, но и кураторы, которые специально приехали в белорусскую столицу. Вчера во Дворце искусства работали альпинисты, которые закрепляли выставочные объекты высоко под потолком.

Напомним, выставка «Шляхi нямецкага мастацтва з 1949 года па сённяшнi дзень» пройдет в минском Дворце искусства с 10 марта по 12 апреля. В день открытия - 10 марта, 19.00 - вход свободный, в остальные дни цена билета 6 рублей (3 рубля - льготный).

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