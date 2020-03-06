2020-03-06T13:36:21+03:00
Экономика
КП Беларусь

Золотовалютные резервы Беларуси снова снизились

Говорят, все идет по плану
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С начале 2020 года ЗВР уменьшаются.С начале 2020 года ЗВР уменьшаются.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Как сообщает Нацбанк, золотовалютные резервы Беларуси по состоянию на 1 марта снизились до 8,8 млрд долларов. Таким образом, в феврале они сократились на 438,2 млн долларов (на 4,7 процента). В январе резервы снизились на 150,4 млн долларов (на 1,6 процента).

Как поясняют в ведомстве, снижение резервов связано с плановым погашением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств. На него пошло 383,5 млн долларов. Кроме того, Нацбанк выступал в качестве продавца валюты на Белорусской валютно-фондовой бирже.

В то же время ЗВР в феврале пополнялись за счет средств от продажи облигаций Минфина, а также увеличения стоимости золота.

По плану объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов США. Напомним, к концу 2019 года ЗВР Беларуси достигли рекордного показателя в 9,4 млрд.

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