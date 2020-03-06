8 Марта в Минске перекроют проспект Независимости для «Красивого забега»

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8 Марта в Минске пройдет «Красивый забег» (Beauty Run), приуроченный ко Дню женщин (Международному женскому дню). В нем примут участие 5000 человек - такой лимит был установлен после начала регистрации. И за две недели до старта регистрацию закрыли.

Участницы пробегут на выбор 2 или 5 километров. В старте примут участие представительницы 85 населенных пунктов Беларуси, а также Израиля, России, Украины, Венгрии, Абхазии и Швеции! - сообщает Белорусская федерация легкой атлетики.

Ожидается, что на старт выйдут пресс-секретарь президента Республики Беларусь Наталья Эйсмонт, «Мисс Беларусь - 2018», депутат Мария Василевич, заместитель главного директора Агентства телевизионных новостей, телеведущая Виктория Сенкевич, пресс-секретарь телеканала ОНТ, модель, телеведущая Ирина Ромбальская, другие известные личности.

Все участницы получат медали и цветы, самые быстрые - призы. Организаторы также обещают бонусы самым креативным участницам и болельщикам за экстравагантные, национальные и эффектные костюмы, лучшие образы, плакат для мамы, любимой женщины или девушки.

Старт в 12.00 от площади Независимости.

Участникам дорожного движения следует иметь в виду, что движение наземного транспорта ограничат. Будет перекрыт пр. Независимости на участке от ул. Бобруйской до ул. Свердлова с 7.00 до 15.00, а с 11.30 до 14.30 на участке от ул. Свердлова до монумента Победы.

Подобный забег в Минске проводится не впервые.

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