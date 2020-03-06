2020-03-06T16:09:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко вручил погоны и награды: «Самая приятная президентская миссия»

Торжественная церемония состоялась 6 марта во Дворце Независимости
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Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны. Фото: belta.byЛукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны. Фото: belta.by
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Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер, многодетным матерям, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава.

- Пожалуй, самая приятная президентская миссия - вручать награды заслуженным людям, быть среди тех, кто каждодневным трудом делает Беларусь сильнее и краше, а жизнь белорусов - безопаснее и богаче, - сказал Лукашенко в начале церемонии. В ней приняли участие более 30 человек - представители армии и силовых структур, а также многодетные матери и женщины, достигшие больших профессиональных высот. Как отметил президент, такой гендерный баланс - это не подражание западным трендам.

- Высокий статус людей в погонах в нашей стране и уважительное, бережное отношение к женщине - абсолютно базовые ценности белорусского общества, - цитирует Лукашенко belta.by.

Особую благодарность Александр Лукашенко высказал многодетным матерям. Он говорил о важной миссии для страны:

- Вы даете жизнь новым поколениям, дарите надежду на успешное будущее и процветание всей нации.

В числе награжденных художник-гример Национальной государственной телерадиокомпании Ольга Арешова-Каменская и воспитатель в Сорочских яслях-саду Любанского района Наталья Мамайко. За воспитание пяти и более детей Александр Лукашенко вручил им ордена Матери.

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