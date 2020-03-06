В Минске 10 апреля пройдет встреча премьер-министров стран ЕАЭС

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6 марта в Москве прошла встреча председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Михаил Мясникович сказал о том, что часто повторяет Александр Лукашенко.

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- Я хотел бы отметить, что есть достаточно много узловых моментов, которые требуют разрешения, чтобы действительно интеграция углублялась. Потому что есть определенный, на мой взгляд, разрыв между высоким уровнем политических решений, которые приняты главами государств и правительств по интеграции, и практическими делами, - отметил председатель Коллегии ЕЭК.

По словам Мясниковича, этот разрыв ЕЭК пытается устранить с помощью инструментов и механизмов, заложенных в проект стратегических направлений дальнейшего развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года. На взгляд Мясниковича, ценность этого документа в первую очередь заключается в том, что там, как правило, заложены нормы прямого действия. Он хочет, чтобы было меньше декларативности и очередных пафосных слов.

По словам Мясниковича, рабочая группа занята тем, чтобы 10 апреля на Межправсовете доложить главам правительств о готовности документа. Пока остаются определенные несогласованные позиции по проекту стратегии.

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- Предварительно мы их рассмотрим уже в окончательном варианте 16 марта на Совете ЕЭК, а затем доложим главам правительств, - цитирует Мясниковича belta.by.

Он также сообщил, что после рассмотрения премьер-министрами стран ЕАЭС проект стратегии будет вынесен на рассмотрение глав государств на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Оно состоится 19 мая в Минске.