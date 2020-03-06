Погода в Беларуси на 7 марта: будет тепло, но пройдут дожди

Изменить размер текста: A A

В субботу в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. По прогнозам Белгидромета днем на большей части территории пройдут дожди. Автомобилистам, отправляющим в путь ночью, важно учесть, что будет туман. Ночью ожидается 1-6 градусов выше нуля. Днем до 6-12 градусов, местами по юго-востоку даже до +14.

8-9 марта днем ожидается от +5°С по северо-западу до +13°С по юго-востоку.