2020-03-06T17:38:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси на 7 марта: будет тепло, но пройдут дожди

Весна вступает в свои права по-настоящему
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Весна идет!Весна идет!Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В субботу в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. По прогнозам Белгидромета днем на большей части территории пройдут дожди. Автомобилистам, отправляющим в путь ночью, важно учесть, что будет туман. Ночью ожидается 1-6 градусов выше нуля. Днем до 6-12 градусов, местами по юго-востоку даже до +14.

8-9 марта днем ожидается от +5°С по северо-западу до +13°С по юго-востоку.

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