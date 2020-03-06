2020-03-06T18:25:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пять человек пострадали в лобовом ДТП на трассе между Смолевичами и Жодино

На дороге столкнулись Opel и Mazda
Надежда БУТОВИЧ
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На закруглении дороги водитель "Опеля" выехал на встречку. Фото: МВД.На закруглении дороги водитель "Опеля" выехал на встречку. Фото: МВД.
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Минской области в пятницу, 6 марта. Об этом проинформировала пресс-служба МВД в официальном аккаунте в Telegram.

Как сообщили правоохранители, рано утром на первом километре дороги направлением СмолевичиЖодино произошло лобовое столкновение двух иномарок. В одной легковушке был только водитель, в другой же машине еще трое пассажиров.

ДТП случилось на закруглении дороги. Водитель «Опеля», 33-летний мужчина, не справился с управлением и авто оказалось на встречной полосе. Произошло лобовое столкновение со встречной «Маздой», за рулем которой находился 55-летний автолюбитель, – пояснили в пресс-службе.

В аварии пятеро пострадавших: водителей авто и трех пассажиров, ехавших в «Опеле», с различными травмами доставили в больницу.

По факту аварии ГАИ проводит проверку.

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После лобового ДТП госпитализированы оба водителя (подробности).

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