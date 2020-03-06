2020-03-06T19:07:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Беларуси к смертной казни приговорили 29-летнего мужчину, с подельниками пытавшего и поджигавшего живыми пожилых сельчан

Поймали грабителей, когда 84-летняя пенсионерка смогла убежать после избиений
Надежда БУТОВИЧ
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Райсуд Слуцка приговорил убийцу пенсионеров к смертной казни.Райсуд Слуцка приговорил убийцу пенсионеров к смертной казни.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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«Комсомолка» ранее сообщала о бандитах, которые грабили в Минской области пенсионеров, а затем поджигали их дома. Выйти на их след удалось, как одна из жертв, 84-летняя сельчанка из деревни в Копыльском районе, смогла убежать от истязателей, требовавших у нее деньги и водку. Это произошло 31 января 20019 года. По горячим следам милиционеры задержали подозреваемого, безработного рецидивиста – 29-летнего Виктора Скрундика. В пятницу, 6 марта, Скрундик с подельниками предстали перед судом, сообщила sb.by.

В ходе следствия выяснилась причастность обвиняемого к ряду особо тяжких преступлений, замаскированных под пожары. Так 14 января прошлого года Скрундик с 33-летним другом Валентином Бушниным напал на 79-летнего пенсионера в Копыльском районе. Мужчины сначала избивали старика, требуя отдать деньги, а затем придушили и оставили в подожженном доме, откуда ушли с крупной суммой.

Прошла всего неделя и Скрундик, взяв в помощники другого товарища – 25-летнего Виталия Мятежа, приехали в Слуцкий район в дом 94-летнего пенсионера. Пожилого сельчанина они также избили, придушили и ушли с деньгами, когда дом запылал. Как позже определили судмедкэсперты, дедушка сгорел в доме заживо.

– Эксперты пришли к заключению, что причиной смерти пожилых людей стало острое отравление окисью углерода – угарным газом. Когда в их доме начинался пожар, они еще были живы. Все обвиняемые признаны вменяемыми, двое из них ранее уже были судимы, – рассказал гособвинитель в суде.

Слуцкий районный суд признал фигурантов виновными. Организатора убийств – Виктора Скрундика приговорили к высшей мере наказания – смертной казни. Подельника Виталия Мятежа – к 22 годам колонии, а Валентина Бушнина – к 18 годам. Четвертым обвиняемым был Сергей Захарченя, ему назначили год исправительных работ.

Приговор еще может быть обжалован.

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