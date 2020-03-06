«У помещенных на карантин студентов коронавирус не обнаружен»: БНТУ с 10 марта возвращается к обычной работе

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Ранее «Комсомолка» сообщала, что первым заболевшим в Беларуси коронавирусом стал студент из Минска – гражданин Ирана, учащийся БНТУ. Из-за заболевания немедленно на карантин были помещены все, кто с ним контактировал и находился в ближнем кругу общения. Во всем учебном заведении, общежитии были приняты меры по нераспространению заболевания, вуз перешел на индивидуальные графики обучения.

В пятницу, 6 марта, руководство техуниверситета сообщило о возвращении к штатному режиму.

– Как ранее сообщали в Минздраве, еще продолжается наблюдение за 91 человеком из ближнего круга и контактировавших с теми, у кого выявлен коронавирус. Однако заметим, что все студенты БНТУ, которые попали на карантин, чувствуют себя хорошо и ни у кого из них на 6 марта не было выявлено COVID-19, – сообщили в пресс-службе БНТУ.

В связи с положительной ситуацией прошло заседание Минздрава и Минобразования, где было решено со вторника, 10 марта, возобновить работу БНТУ.

– В ближайшие учебные дни, 7 и 9 марта, обучение еще продолжится по индивидуальному графику. А уже со вторника вернемся к привычному режиму работы. При этом ежедневный мониторинг здоровья студентов будет соблюдаться, – добавили в БНТУ.

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