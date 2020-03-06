2020-03-06T20:10:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пока хозяин Mercedes-Benz вышел в туалет на заправке, 22-летний покупатель угнал машину

Но сначала автоугонщик провернул целую историю с «тест-драйвом»
Надежда БУТОВИЧ
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Молодой человек украл машину в Гомельской области, а бросил - в Минской. Фото: МВД.Молодой человек украл машину в Гомельской области, а бросил - в Минской. Фото: МВД.
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Об инциденте с угоном дорогостоящей иномарки рассказали в пресс-службе МВД.

В конце февраля в Светлогорск приехал 22-летний парень из Червенского района. Молодой человек нашел в интернете объявление о продаже Mercedes-Benz W212 – позвонил, спросил о цене, комплектации, условиях продажи и, наконец, договорился о встрече.

– С покупателем владелец «Мерседеса» встретился вечером 25 февраля. На сделку на всякий случай приехал не один, а с товарищем. Покупатель осмотрел машину и попросил о тест-драйве. Все втроем они доехали до ближайшей АЗС. И тут владельцу «мерса» понадобилось пойти в туалет, фигурант остался в машине с другом хозяина легковушки и, пользуясь случаем, попросил его пустить за руль. Как только угонщик оказался за рулем, он уехал прочь, – пояснили в пресс-службе.

Владелец машины заявил в милицию об угоне. Машину нашли на территории Минской области, а вора задержали по месту жительства – в агрогородке под Червенем.

– Во время задержания угонщик признался, что рассчитывал на то, что владелец машины не будет заявлять в милицию об угоне, так как авто зарегистрировано в России и, возможно, имеет ограничения по продаже, – уточнили в МВД.

Кстати, подозреваемый ранее не был судим и в столь молодом возрасте уже является директором фирмы. Сейчас парень находится в ИВС, в его отношении возбуждено уголовное дело по обвинению в грабеже, совершенном в крупном размере.

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