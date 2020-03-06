2020-03-06T20:45:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно водитель Kia въехала в толпу пешеходов на светофоре

Женщина-водитель проехала на красный свет и сбила девушку [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель легковушки проехала на красный и сбила девушку на "зебре". Фото: ГАИ Гродно.Водитель легковушки проехала на красный и сбила девушку на "зебре". Фото: ГАИ Гродно.
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Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло в Гродно в пятницу, 6 марта. Об этом пресс-служба областного ГАИ сообщила в официальном сообществе во ВКонтакте, в сети также появилось видео момента аварии.

Наезд на толпу пешеходов произошел на улице Стефана Батория. Примерно в 09.00 часов под колесами «Киа» оказалась 29-летняя горожанка. Девушка переходила дорогу вместе с другими пешеходами на регулируемом пешеходном переходе на зеленый свет.

– За рулем иномарки ехала 59-летняя женщина-водитель. Автоледи поворачивала направо с улицы Парижской Коммуны и не пропустила пешеходов, которые переходили проезжую часть по всем правилам, – добавили в Госавтоинспекции.

На записи, которую опубликовали в сети, видно, как женщина на «Киа» проезжает на красный для авто сигнал светофора. Пешеходы, которые были ближе к машине останавливаются и чудом не попадают под колеса, девушка шла поодаль и не сразу заметила приближающуюся машину.

– Пострадавшей понадобилась помощь медиков, и, к счастью, травмы ее не были серьезными. По факту аварии проводится проверка, – уточнили в пресс-службе.

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