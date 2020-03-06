2020-03-06T21:02:31+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ЧП в гарнизоне в Пуховичах: 13 военнослужащих отравились неизвестным веществом

Столовую проверили – это не еда
Надежда БУТОВИЧ
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Отравившихся солдат доставили на лечение в медцентр ВС в Минске.Отравившихся солдат доставили на лечение в медцентр ВС в Минске.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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На территории Пуховичского гарнизона неизвестным веществом либо составом отравились более десятка военнослужащих, проинформировали tut.by в пресс-службе Министерства обороны.

– Инцидент произошел в одной из войсковых частей в составе Пуховичского гарнизона. С диагнозом отравление были госпитализированы 13 военнослужащих, – опубликовал ресурс комментарий Натальи Гаврусик, официального представителя Минобороны.

Происшествие случилось накануне ночью, пострадавшим военнослужащим потребовалась госпитализация. Они были доставлены в главный военный клинический медцентр ВС в Минске с предварительным диагнозом «отравление». В Минобороны не уточнили, кто именно получил отравление: солдаты-срочники либо офицерский состав. Но заметили, что в пятницу, 6 марта, в войсковой части проводится проверка для выяснения обстоятельств ЧП.

– Специальная комиссия занимается выяснение причин отравления военнослужащих. Уже проверена еда и столовая в воинской части, здесь – полный порядок. Проверка продолжается. Жизни пострадавших ничто не угрожает, – уточнила представитель Минобороны.

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