2020-03-06T21:37:12+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске на Западной Двине появилось мазутное пятно величиной 150 квадратов

Ситуацию исправляют спасатели и природоохранники, но пока не выявлен источник загрязнения
Надежда БУТОВИЧ
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На Западной Двине в Витебске огромное маслянистое пятно. Фото: УМЧС по Витебской области.На Западной Двине в Витебске огромное маслянистое пятно. Фото: УМЧС по Витебской области.
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ЧП произошло в Витебске в четверг, 5 марта. Центром оперативного управления горотдела по чрезвычайным ситуациям Витебска было принято сообщение о пятнах мазута на Западной Двине. По вызову незамедлительно выехали спасатели Подробности рассказали в пресс-службе областного УМЧС.

– Пятно на поверхности реки было обнаружено в районе улицы Максима Горького. Мазут разлился вдоль береговой линии, размер пятна составил около 150 квадратных метров, – пояснили в пресс-службе.

Для установление источника «утечки» спасатели тщательно обследовали береговую зону Западной Двины, а также установили боновые заграждение, которые заградили и ограничили попадание загрязнения в русло.

Спасатели установили боновые заграждения, чтобы пятно не расползалось дальше. Фото: УМЧС по Витебской области.

Спасатели установили боновые заграждения, чтобы пятно не расползалось дальше. Фото: УМЧС по Витебской области.

– Также для мониторинга событий и сохранения в целостности боновых заграждений на ночное время организовали постоянный контроль, – добавили в УМЧС.

Пока источник и вид загрязнений реки не установлены, для их определения проводится проверка. Кроме того, работники Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды по Витебской области взяли пробы воды для исследования в лаборатории.

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