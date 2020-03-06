В Витебске на Западной Двине появилось мазутное пятно величиной 150 квадратов

На Западной Двине в Витебске огромное маслянистое пятно. Фото: УМЧС по Витебской области.

Ситуацию исправляют спасатели и природоохранники, но пока не выявлен источник загрязнения

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в Витебске в четверг, 5 марта. Центром оперативного управления горотдела по чрезвычайным ситуациям Витебска было принято сообщение о пятнах мазута на Западной Двине. По вызову незамедлительно выехали спасатели Подробности рассказали в пресс-службе областного УМЧС.

– Пятно на поверхности реки было обнаружено в районе улицы Максима Горького. Мазут разлился вдоль береговой линии, размер пятна составил около 150 квадратных метров, – пояснили в пресс-службе.

Для установление источника «утечки» спасатели тщательно обследовали береговую зону Западной Двины, а также установили боновые заграждение, которые заградили и ограничили попадание загрязнения в русло.

Спасатели установили боновые заграждения, чтобы пятно не расползалось дальше. Фото: УМЧС по Витебской области.

– Также для мониторинга событий и сохранения в целостности боновых заграждений на ночное время организовали постоянный контроль, – добавили в УМЧС.

Пока источник и вид загрязнений реки не установлены, для их определения проводится проверка. Кроме того, работники Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды по Витебской области взяли пробы воды для исследования в лаборатории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Посмотрите, на туров, которые исчезли в Европе в XVII веке, но снова вернулись в Беларусь.

В Житковичском районе, чтобы спасти пойменные луга, на свободный выпас пустили потомков древних туров (подробности).

Экологическая катастрофа? В трех областях Беларуси произошли массовые заморы рыбы.

Сельчане и рыбаки сообщают о гибели рыбы, сотрудники Госинспекции охраны животного и растительного мира проводят проверку (подробности).