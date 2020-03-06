Белорусский МИД предупредил, что из-за коронавируса белорусы могут не попасть в ряд стран

Это связано с внутренними ограничениями в каждом отдельном государстве

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Пока кто-то гоняется за масками или пытается на этом разбогатеть, как минчанин, который накупил в России почти 13 тысяч медмасок, или хотя бы не разориться, есть и те, кто считает боязнь коронавируса отличным поводом для путешествий. А что: туристов значительно поубавилось, билеты подешевели, а средства личной защиты никто не отменял. В общем, не так страшен черт!

«Комсомолка» уже сообщала, что на госгранице Беларуси в пунктах пропуска не заканчивается мониторинг возможных больных коронавирусом. Но это на въезде, насчет выезда из страны предупредили в белорусском МИДе.

– Некоторыми государствами или только отдельными регионами некоторых стран введены определенные ограничения – меры, связанные с въездом на их территорию иностранных граждан. Эти действия применяются властями для предупреждения завоза и распространения коронавируса COVID-19, – сообщила пресс-служба дипведомства.

Так в МИД уточнили, что на пятницу, 6 марта, введены различные ограничительные меры в: Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Грузии, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Кувейте, Кыргызстане, Маврикии, Малайзии, Мальдивах, Макао, Монголии, Мьянме, Новой Зеландии, Палау, Папуа Новой Гвинее, Республике Корее, Саудовской Аравии, Северной Корее, Сингапуре, США, Тайване, Туркменистане, Турции, Филиппинах и Япония.

– В каждой конкретной стране действуют свои отличные от других меры и ограничения. Поэтому при планировании поездок в указанные государства, гражданам следует для получения подробной информации о характере и сроках ограничений обратиться в соответствующие диппредставительство или консульское учреждение, – резюмировали в МИД.

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