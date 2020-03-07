«Ситроен» и «Фольксваген» с чужими номерами: житель Брестского района хотел незаконно ввезти машины и лишился их

Чтобы ввезти в страну авто и не платить пошлину, некоторые меняют на них номера. Но таможенников не проведешь! Фото: ГТК,

Брестская таможня с начала года выявила пять таких фактов

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Как ввезти в Беларусь подержанный автомобиль из Европы и сэкономить на таможенных пошлинах? Замаскировать его под авто, уже зарегистрированное в Беларуси. В такую игру пытаются играть с таможенниками некоторые граждане. Таможенники выигрывают. С начала года Брестская таможня выявила пять фактов незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза иностранных авто с сокрытием от таможенного контроля, сообщает пресс-служба ГТК. Во всех случаях владельцы пытались придать машинам вид транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси.

-Наиболее распространены использование регистрационных номерных знаков, принадлежащих иным транспортным средствам, и видоизменение идентификационных номеров кузова транспортных средств, - рассказали в ГТК.

Так, 44-летний житель Брестского района незаконно ввез из-за границы «Ситроен С8» и «Фолькваген Пассат», заменив на них номера. Оба авто у него изъяли до решения суда. А 49-летний минчанин пытался ввезти в Беларусь «Опель», и тоже с номером от другого автомобиля.

За подобные «фокусы» предусмотрена административная ответственность.