Инвалид в Андроновичах погиб из-за телевизора

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В деревне Андроновичи Витебского района погиб 66-летний пенсионер. Трагедия случилась 6 марта, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 11.07. Горел дом по улице Центральной. Спасатели нашли тело хозяина дома на кровати в одной из комнат. Мужчина был инвалидом первой группы. Его жены не было дома, когда возникло возгорание. Огонь повредил имущество, потолочное перекрытие и кровлю.

Предположительно, пожар возник из-за короткого замыкания, которое произошло в телевизоре. Специалисты проводят проверку.