2020-03-07T12:04:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Инвалид в Андроновичах погиб из-за телевизора

Из-за короткого замыкания загорелся дом
Наталья ПАРТОЛИНА
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Когда приехали спасатели, дом уже горел открытым пламенем, а хозяин-инвалид погиб. Фото: МЧС.Когда приехали спасатели, дом уже горел открытым пламенем, а хозяин-инвалид погиб. Фото: МЧС.
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В деревне Андроновичи Витебского района погиб 66-летний пенсионер. Трагедия случилась 6 марта, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 11.07. Горел дом по улице Центральной. Спасатели нашли тело хозяина дома на кровати в одной из комнат. Мужчина был инвалидом первой группы. Его жены не было дома, когда возникло возгорание. Огонь повредил имущество, потолочное перекрытие и кровлю.

Предположительно, пожар возник из-за короткого замыкания, которое произошло в телевизоре. Специалисты проводят проверку.

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