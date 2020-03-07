2020-03-07T13:30:27+03:00
Общество
КП Беларусь

В Мстиславле с родителей школьников требовали ежемесячную дань макулатурой?

По словам одной из родительниц, с каждого ученика требовали по 2,5 килограмма макулатуры
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Жительница Мстиславля утверждает, что в школе с ее ребенка требуют ежемесячную дань макулатурой.Жительница Мстиславля утверждает, что в школе с ее ребенка требуют ежемесячную дань макулатурой.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
Изменить размер текста:

Жительница Мстиславля столкнулась с неожиданным требованием от школы. Об этом рассказывает rebenok.by.

Мама первоклассника рассказала изданию, что была очень удивлена, когда узнала, что каждый учащийся должен сдавать по 2,5 килограмма макулатуры ежемесячно. По словам женщины, макулатуру должны сдавать не только школьники, но и учителя. Педагоги, кроме того, обязаны заготавливать стекло и пластик. Редакция rebenok.by взяла комментарий в управлении общего, среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования:

-Министерство образования норм по сбору макулатуры не устанавливает и в школы не доводит. В соответствии со статьей 138, пунктом 5 Кодекса об образовании это запрещено, - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

В то же время родители школьников бурно обсуждают ситуацию со сдачей вторсырья. -В нашей школе в прошлом году была норма 30 кг за год с ребенка. В этом 5 кг в месяц. Где ее брать - не понятно.... Мы, конечно, собираем всё, что можем, но до нормы очень сильно не дотягиваем, - пишет в обсуждении публикации пользователь Primamarina.

Тема отношений школьников и макулатуры периодически обостряется. Так, в 2018 году в Витебске родители школьников составили петицию против привлечения детей и подростков к сбору вторсырья, аргументируя, что заготавливать бумагу, стекло и пластик должны специальные ведомства. В Минске в 2013 году родителей школьников шокировало предложение сдавать ветошь.

Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Через одного из подрядчиков»: крупный интернет-магазин объяснил причину утечки данных
Появилось видео нападения безбилетницы на контролера в Барановичах
В Мстиславле с родителей школьников требовали ежемесячную дань макулатурой?
Инвалид в Андроновичах погиб из-за телевизора
«Ситроен» и «Фольксваген» с чужими номерами: житель Брестского района хотел незаконно ввезти машины и лишился их
В Витебске женщина убежала из магазина с четырьмя бутылками водки
Белорусский МИД предупредил, что из-за коронавируса белорусы могут не попасть в ряд стран
В Витебске на Западной Двине появилось мазутное пятно величиной 150 квадратов
ЧП в гарнизоне в Пуховичах: 13 военнослужащих отравились неизвестным веществом
В Гродно водитель Kia въехала в толпу пешеходов на светофоре
Пока хозяин Mercedes-Benz вышел в туалет на заправке, 22-летний покупатель угнал машину
«У помещенных на карантин студентов коронавирус не обнаружен»: БНТУ с 10 марта возвращается к обычной работе
В Беларуси к смертной казни приговорили 29-летнего мужчину, с подельниками пытавшего и поджигавшего живыми пожилых сельчан
Пять человек пострадали в лобовом ДТП на трассе между Смолевичами и Жодино
Погода в Беларуси на 7 марта: будет тепло, но пройдут дожди
В Минске 10 апреля пройдет встреча премьер-министров стран ЕАЭС
Лукашенко вручил погоны и награды: «Самая приятная президентская миссия»
8 Марта в Минске перекроют проспект Независимости для «Красивого забега»
Работали альпинисты: в Минске построили Музей немецкого искусства
Золотовалютные резервы Беларуси снова снизились
Азаренко не выступит на турнире в Индиан-Уэллсе
За март из Азербайджана в Беларусь поставят 250 тонн нефти
Минздрав в список опасных заболеваний добавил новый коронавирус
Министр труда и соцзащиты Беларуси рассказала, почему в январе бюджетники получили меньше
Чемпионат мира по хоккею 2020 года не пройдет в Беларуси
Фрида Кало, Мэрилин Монро, королева Елизавета II и принцесса Диана: Time назвал «100 женщин года»
В Барановичском районе сельчанин увидел снаряд времен Первой мировой войны, а саперы нашли еще один