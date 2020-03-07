В Мстиславле с родителей школьников требовали ежемесячную дань макулатурой?

По словам одной из родительниц, с каждого ученика требовали по 2,5 килограмма макулатуры

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Жительница Мстиславля столкнулась с неожиданным требованием от школы. Об этом рассказывает rebenok.by.

Мама первоклассника рассказала изданию, что была очень удивлена, когда узнала, что каждый учащийся должен сдавать по 2,5 килограмма макулатуры ежемесячно. По словам женщины, макулатуру должны сдавать не только школьники, но и учителя. Педагоги, кроме того, обязаны заготавливать стекло и пластик. Редакция rebenok.by взяла комментарий в управлении общего, среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования:

-Министерство образования норм по сбору макулатуры не устанавливает и в школы не доводит. В соответствии со статьей 138, пунктом 5 Кодекса об образовании это запрещено, - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

В то же время родители школьников бурно обсуждают ситуацию со сдачей вторсырья. -В нашей школе в прошлом году была норма 30 кг за год с ребенка. В этом 5 кг в месяц. Где ее брать - не понятно.... Мы, конечно, собираем всё, что можем, но до нормы очень сильно не дотягиваем, - пишет в обсуждении публикации пользователь Primamarina.

Тема отношений школьников и макулатуры периодически обостряется. Так, в 2018 году в Витебске родители школьников составили петицию против привлечения детей и подростков к сбору вторсырья, аргументируя, что заготавливать бумагу, стекло и пластик должны специальные ведомства. В Минске в 2013 году родителей школьников шокировало предложение сдавать ветошь.