Появилось видео нападения безбилетницы на контролера в Барановичах

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В сети появилось видео избиения контролера безбилетницей. Напомним, инцидент произошел в Барановичах 2 марта. 44-летняя женщина ехала без билета и отказалась его покупать, сославшись вначале на то, что она только что вошла, а потом на то, что у нее болят ноги. Контролер предложила ей прямо на месте оплатить штраф. Безбилетница попыталась выйти из салона, а когда контролер загородила ей дорогу, схватила ее за волосы и несколько раз ударила.

Безбилетнице предстоит ответить за насилие в отношении должностного лица, исполняющего служебные обязанности. Ее могут оштрафовать или лишить свободы на срок до пяти лет.

Телеканал ОНТ выложил видео инцидента со служебной видеокамеры. Смотрите, как это было.

Инциденты в войне безбилетников с контролерами и кондукторами в Беларуси вспыхивают с незавидной регулярностью. Так, два года назад в Гродно безбилетница избила контролера. А случай в Новополоцке, когда пассажиры напали на контролера и вырвали женщине волосы, получил широкий резонанс на всю страну.