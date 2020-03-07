«Через одного из подрядчиков»: крупный интернет-магазин объяснил причину утечки данных

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Волна телефонного мошенничества захлестнула Беларусь еще осенью, с наступлением нового года пришло затишье, а сейчас, судя по всему, началась очередная атака.

Схема стандартная: жертве звонят якобы из службы безопасности банка и сообщают, что на карточном счете зафиксировано подозрительное движение денег. Чтобы быстро заблокировать карту, мошенники просят сообщить CVV-код (три цифры на обратной стороне карты) или цифровой код, который пришел эсэмэской (он нужен для входа в личный кабинет).

Утечка некоторых данных клиентов произошла в интернет-магазине JOOM, потому что в большинстве случаев звонки поступают клиентам, которые осуществляли платежи на данной платформе.

- Службе безопасности международного мобильного маркетплейса Joom стало известно об утечке персональных данных не менее чем 1000 пользователей из нескольких стран — преимущественно, из России и Беларуси, - сообщили «Комсомолке» представители Joom. - Это произошло в результате действий злоумышленников, получивших доступ к внутренним ресурсам Joom через одного из подрядчиков компании. Мошенникам стали доступны контактные данные пользователей, однако платежная информация не пострадала. В результате утечки, некоторые пользователи Joom в России и Беларуси могли получить мошеннические звонки. Как правило, в таких случаях мошенники представляются сотрудниками банка, пытаются узнать номер паспорта, CVV-код банковской карты или код из SMS-сообщения от банка. Служба безопасности Joom выявила виновного в утечке, ограничила доступ подрядчика к данным пользователей и готовится передать информацию об инциденте в правоохранительные органы. На данный момент угроза дальнейшей утечки данных полностью устранена. 7 марта Joom организовал информационную рассылку пользователям с предупреждением об утечке и рекомендациями о том, как избежать фишинга.

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