Как 150 офицеров поздравили с праздником женщин-ветеранов: цветами, сладостями и пожарными извещателями

150 офицеров-спасателей в Витебской области поздравили женщин-ветеранов с 8 марта. Фото: кадр из видео МЧС.

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Спасатели Витебской области поздравили с 8 марта женщин-участниц Великой Отечественной войны. Накануне праздника 150 офицеров навестили женщин-ветеранов и подарили им цветы, сладости и пожарные извещатели.

-В Витебской области проживают 164 женщины-ветерана. Мы поздравили их всех, - рассказали в пресс-службе Витебского областного управления МЧС. – Пожарные извещатели, кстати, не просто подарили, но сразу же установили в квартирах ветеранов. Ведь безопасность – это главный подарок.

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