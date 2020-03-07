В Гродно водители съезжали на тротуар через бордюр, очевидцы не предъявляют претензий, а гордятся ими. Почему?

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Утром 7 марта на одной из улиц Гродно можно было наблюдать необычную картину – несколько автомобилей частично съехали с проезжей части на тротуар, перевалив колесами через бордюр. Паблик autogrodno.by рассказал, что таким образом водители обеспечивали беспрепятственный проезд автомобилю «Скорой помощи».

- "Скорая" выехала передо мной с улицы Социалистической на Кирова, а на светофоре возле Фарного шесть легковушек стояли на красный сигнал. Водители заметили "скорую" еще от поворота, стали разъезжаться и забираться на высокий тротуар. Со стороны выглядело сильно, молодцы, - рассказал изданию очевидец.

Медики спешили на помощь женщине, которая пострадала в ДТП. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. По какой-то причине автомобиль KIA не пропустил пешеходов и сбил женщину. Она получила травмы, но ее жизни ничто не угрожает.