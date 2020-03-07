2020-03-07T17:34:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Мотоцикл, алкоголь, столб. Бесправник попал в аварию в Чашникском районе

Мужчина в больнице, ГАИ напоминает: о пьяных за рулем надо сообщать в милицию!
Наталья ПАРТОЛИНА
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Мотоциклист был пьян, а прав у него не было. На повороте он врезался в столб. Фото: ГАИ.Мотоциклист был пьян, а прав у него не было. На повороте он врезался в столб. Фото: ГАИ.
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30-летний мужчина попал в больницу в Чашникском районе. Он ехал на мотоцикле «Минск» по деревне Гурец 6 марта около 10 утра. На закруглении дороги мужчина не справился с управлением, мотоцикл выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. Мотоциклист в больнице, ГАИ проводит проверку. В момент аварии мужчина был пьян, а прав на управление мотоциклом у него не было, уточнили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

-Уважаемые граждане, если Вы знаете, что рулем транспортного средства находится нетрезвый водитель, не «закрывайте глаза» на происходящее, не допускайте того, чтобы с Вашего молчаливого согласия произошла беда. Сообщайте по телефону 102 о случаях управления транспортным средством водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, - напоминает ГАИ.

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