Мотоцикл, алкоголь, столб. Бесправник попал в аварию в Чашникском районе
30-летний мужчина попал в больницу в Чашникском районе. Он ехал на мотоцикле «Минск» по деревне Гурец 6 марта около 10 утра. На закруглении дороги мужчина не справился с управлением, мотоцикл выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. Мотоциклист в больнице, ГАИ проводит проверку. В момент аварии мужчина был пьян, а прав на управление мотоциклом у него не было, уточнили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
-Уважаемые граждане, если Вы знаете, что рулем транспортного средства находится нетрезвый водитель, не «закрывайте глаза» на происходящее, не допускайте того, чтобы с Вашего молчаливого согласия произошла беда. Сообщайте по телефону 102 о случаях управления транспортным средством водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, - напоминает ГАИ.
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