Мужчина несколько месяцев выходил из дома только для того, чтобы что-нибудь украсть

Мужчина, который выходил из дома только для того, чтобы украсть, попался с поличным. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Он находился в розыске и прятался на съемной квартире

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В Лунинце с поличным поймали мужчину из Борисова. Он украл ноутбук стоимостью около двух тысяч рублей прямо с витрины магазина. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения.

Личность вора установили. Оказалось, что 37-летний борисовчанин раньше уже был много раз судим за кражи, а с декабря 2019 года его разыскивали за серию таких же преступлений в Минской и Витебской областях.

-Мужчина нелегально снял квартиру в Пинске, ограничил круг общения. Три месяца он жил на съемной квартире и выходил из нее только для того, чтобы украсть что-либо и продать украденное на местном рынке. Едой, алкоголем и бытовыми предметами его обеспечивал знакомый, - рассказали в МВД.

Мужчина задержан, правоохранители устанавливают, к каким еще преступлениям он причастен.