2020-03-08T13:42:37+03:00
Общество
КП Беларусь

В карантинную зону попал горнолыжный курорт, где любят отдыхать белорусы

Италия вводит карантин на четверти территории страны
Григорий ГРИБОВ
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В карантинную зону попал горнолыжный курорт, где любят отдыхать белорусы.В карантинную зону попал горнолыжный курорт, где любят отдыхать белорусы.
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О вводимых мерах утром 8 марта объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, передает dw.com. Правительство Италии готовит постановление, согласно которому из-за угрозы распространения коронавируса будут введены серьезные ограничения на передвижение в ряде провинций, в том числе в Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье и Пьемонте. Въезд в названные провинции и выезд из них будет возможен только «по серьезным и неотложным причинам», в том числе по работе или семейным обстоятельствам.

Конкретно речь идет об области Ломбардии, включая город Милан, а также о провинциях Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-нель-Эмилия и Модена в области Эмилия-Романья, провинциях Пезаро и Урбания в области Марке, городе Венеции, провинциях Падуя и Тревизо в области Венето и провинциях Алессандрия и Асти в области Пьемонт.

Ограничительные меры затронут около 10 миллионов человек, или более четверти всего населения Италии. Ожидается, что введены они будут как минимум до 3 апреля.

В затронутых провинциях из-за угрозы распространения коронавируса также будут закрыты школы всех уровней, музеи, лыжные трассы, бассейны, тренажерные залы, социальные и культурные центры, бары и рестораны.

В этом регионе расположен крупнейший европейский горнолыжный курорт Dolomiti Superski, который объединяет семь разных горнолыжных курортов, а общее количество горнолыжных трасс составляет 1200 километров! Ежегодно на курорт приезжают миллионы туристов из всех концов Европы, включая белорусов.

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