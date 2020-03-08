2020-03-08T13:41:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав о коронавирусе: риск тяжелых форм расцениваем как не очень высокий

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник рассказал последние новости о распространении коронавируса в Беларуси
Григорий ГРИБОВ
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Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник рассказал последние новости о распространении коронавируса в Беларуси. Фото: БелТА.Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник рассказал последние новости о распространении коронавируса в Беларуси. Фото: БелТА.
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- Чтобы никто от этой болезни не умер, в наших силах предпринять все меры. Мы на сегодняшний момент риск именно тяжелых форм расцениваем как не очень высокий, потому что в отличие от многих стран у нас есть несколько иное построение системы, которое позволяет более оперативно и адекватно реагировать на имеющиеся вызовы, - рассказал Караник в эфире телеканала «ОНТ».

Тем временем число стран, в которых зафиксированы случаи заражения коронавирусом, приближается к 100. В ночь на 8 марта о выявлении коронавируса нового типа на своих территориях заявили власти Молдовы, Парагвая, Болгарии и Мальты. В Италии в карантинную зону попал горнолыжный курорт, где любят отдыхать белорусы. В этом регионе расположен крупнейший европейский горнолыжный курорт Dolomiti Superski, который объединяет семь разных горнолыжных курортов, а общее количество горнолыжных трасс составляет 1200 километров! Ежегодно на курорт приезжают миллионы туристов из всех концов Европы, включая белорусов.

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