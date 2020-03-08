КП Беларусь
Белорусские биатлонисты стали только седьмыми на чешском этапе Кубка мира
Белорусская команда заняла седьмое место в мужской эстафете на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия)
Белорусские биатлонисты стали только седьмыми на чешском этапе Кубка мира.
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Первое место заняла команда Норвегии, преодолевшая дистанцию за 1 час 10 мин. 25,3 сек. Вторыми стали украинцы (отставание 38,2 сек.). Третье место заняла сборная Швеции (отставание 43,3 сек.).
Белорусская четверка в составе Антона Смольского, Сергея Бочарникова, Никиты Лобастова и Романа Елетнова уступила норвежцам 2 мин. 17,5 сек.
Женская команда Беларуси сегодня в аналогичной гонке заняла только 15-е место. Первое место заняли биатлонистки сборной Норвегии.