2020-03-08T16:38:52+03:00
Общество
КП Беларусь

На МКАД перевернулся микроавтобус

На минской кольцевой затруднено движение
Григорий ГРИБОВ
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На МКАД перевернулся микроавтобус. Фото: ГАИ заводского района Минска.На МКАД перевернулся микроавтобус. Фото: ГАИ заводского района Минска.
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Все случилось днем 8 марта на МКАД в районе выезда на Свислочскую улицу.

По данным старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской сегодня около 13 часов 50 минут водитель 1970 года рождения, управляя автомашиной Fiat, двигался по МКАД со стороны Машиностроителей в направлении улицы Ауэзова в первой полосе для движения, не справился с управлением и совершил наезд на водоналивные блоки, после чего произошло опрокидывание.

- Пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГАИ Заводского района Минска, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в ГАИ.

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