2020-03-08T17:18:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Еще одна крупная авария на МКАД: затруднено движение

BMW врезался в Lada, а ту отбросило на Mitsubishi
Григорий ГРИБОВ
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Еще одна крупная авария на МКАД: затруднено движение. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.Еще одна крупная авария на МКАД: затруднено движение. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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Еще одна крупная авария произошла в обед 8 марта на столичном МКАД. BMW ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны проспекта Победителей в сторону Притыцкого. Машина врезалась в Lada – по предварительной версии ГАИ это случилось из-за несоблюдения дистанции. От удара автомобиль Lada выбросило на стоящий впереди Mitsubishi. - Пострадавших в ДТП нет. Автомобили получили механические повреждения. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска, сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяна Ященко.

ЕСТЬ ВОПРОС

Какое наказание понес водитель?

- Водитель BMW привлечён к административной ответственности по части 6 статьи 18.14 за нарушение пункта 85 ПДД - несоблюдение такой дистанции до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки, сообщили в ГАИ. Штраф – до 5 базовых величин. А еще к административной ответственности привлечен водитель Mitsubishi. Его наказали за создание препятствий и опасности для дорожного движения, это пятая часть статьи 18.22 КоАП РБ. Штраф небольшой – всего половина базовой величины.

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