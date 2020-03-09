В Минске микроавтобус сбил велосипедиста

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Водитель Mercedes Sprinter двигался по улице Серова в сторону улицы Асаналиева. А когда поворачивал направо на зеленый сигнал светофора, водитель не уступил дорогу и сбил велосипедиста, который двигался по пешеходному переходу также на зеленый свет. Из-за аварии велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. По факту ДТП проводится проверка, пишет belta.by.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее соответственно по велосипедной дорожке.