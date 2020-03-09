2020-03-09T09:43:01+03:00
Экономика
КП Беларусь

Мировые цены на нефть обвалились на 42,6 процента

По итогам торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость нефти марки Brent претерпела рекордный обвал
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Мировые цены на нефть обвалилась на 42,6 процентаМировые цены на нефть обвалилась на 42,6 процентаФото: Сергей ГАПОН
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Цена фьючерса марки Brent на нефть с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов упала на 42,6% до $31,74 за баррель. Это рекордное падение с 1991 года. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI упала на 48,9% и находится на отметке в $27,72 за баррель.

Нефть падает из-за новостей о том, что страны ОПЕК+ ,а именно Россия и Саудовская Аравия, во время переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.

ОПЕК+ предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, пишет ТАСС.

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