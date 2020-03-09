2020-03-09T10:02:04+03:00
Экономика
КП Беларусь

Банк России приостановил покупку иностранной валюты

Ограничение ввели на 30 дней на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила
Эвика ОТТО
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Банк России приостановил покупку иностранной валюты.Банк России приостановил покупку иностранной валюты.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Банк России решил приостановить покупку иностранной валюты для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Решение возобновить покупку иностранной валюты будет приниматься с учетом обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года, сообщает пресс-служба Центрального банка РФ.

Напомним, что цена на нефть обрушилась почти на треть на торгах в ночь на 9 марта. Цена фьючерса марки Brent упала на 42,6% до $31,74 за баррель. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI упала на 48,9% и находится на отметке в $27,72 за баррель.

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