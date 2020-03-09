Курс продажи доллара перешагнул отметку 2,4 рубля, евро - 2,75

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В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар США стоит 2,339 рубля; евро - 2,6743; 100 российских - 3,15834 руб.

Сегодня, 9 марта, курс продажи доллара перешагнул отметку 2,4, евро - 2,7. Правда, такой курс зафиксирован только в некоторых отделениях Беларусбанка. В онлайн-обменнике NEMBO и Франсабанке продажа евро зафиксировалась на 2,75. Лучший курс продажи доллара США - 2,2750, евро - 2,5760 рубля. В среднем доллар продают от 2,32 до 2,36, евро - от 2,65 до 2,69.