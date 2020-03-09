За выходные в Беларуси коронавирус обнаружили еще у трех белорусов. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Три положительных теста на коронавирус получены в выходные. Все заболевшие находились в стационаре, поэтому вирус от них распространился минимально. Но, если результаты подтвердятся, количество случаев коронавируса вырастет до девяти.

Напомним, что первый в стране пациент с китайским вирусом - иранский студент - уже здоров. У пациентки в Витебске - известного дизайнера - признаков инфекционного процесса также не наблюдается.

- Что касается ситуации по коронавирусу, ее по-прежнему оцениваем как контролируемую и управляемую. Больших рисков ее выхода из-под контроля не видим, - заявил Владимир Караник, пишет belta.by.

Все положительные тесты перепроверяются тест-системами трех производителей - это необходимо для исключения любые сомнения. Стоит отметить, что часть отрицательных результатов контролируются дополнительно.