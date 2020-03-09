Сотруднику ГАИ пришлось стрелять в нетрезвого пассажира в Вилейском районе

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ЧП произошло в агрогородке Илья. В местное РОВД поступило сообщение, что нетрезвый врдитель BMW съехал в кювет около парка на улице Советской. На место выехали сотрудники ГАИ. В ходе разбирательства один из пассажиров стал мешать ведению административного процесса: стучал руками по служебной машине, оскорблял милиционеров, затем одному из них нанес удар кулаком в лицо. На любые предупреждения от милиции мужчина не реагировал. После чего последовали три предупредительных выстрела в воздух, а затем неугомонному пассажиру выстрелили в ногу. Сейчас он находится в больнице, у палаты выставлен конвой. В его крови обнаружили 1,48 промилле. К слову, мужчина был судим за кражи, неоднократно привлекался к ответственности, в том числе и за нарушение ПДД. Его действиям следователями будет дана правовая оценка, сообщали в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.