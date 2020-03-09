2020-03-09T15:26:48+03:00
Экономика
КП Беларусь

Нацбанк не намерен отказываться от плавающего курса из-за обвала цен на нефть

Об этом заявил пресс-секретарь Национального банка Александр Тимошенко
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Нацбанк не намерен отказываться от плавающего курса из-за обвала цен на нефтьНацбанк не намерен отказываться от плавающего курса из-за обвала цен на нефтьФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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По словам Тимошенко, сегодняшний курс белорусского рубля (на 9 марта. - Ред.) по отношению к иностранным валютам отражает рыночную ситуацию с учетом резкого падения мировых цен на нефть.

- В этих условиях именно гибкий плавающий курс позволяет адекватно реагировать на конъюнктурные шоки и при этом не допускать диспропорций в соотношении спроса на иностранную валюту и ее предложения на внутреннем валютном рынке, - заявил Александр Тимошенко, сообщает belta.by.

Он также сообщил, что Нацбанк не устанавливает каких-либо целей по уровню курса белорусского рубля или темпам его изменения.

- Вместе с тем мы считаем, что по мере ослабления внешних негативных факторов произойдет смена динамики курса белорусского рубля к мировым валютам, - добавил Александр Тимошенко.

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