Нацбанк не намерен отказываться от плавающего курса из-за обвала цен на нефть Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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По словам Тимошенко, сегодняшний курс белорусского рубля (на 9 марта. - Ред.) по отношению к иностранным валютам отражает рыночную ситуацию с учетом резкого падения мировых цен на нефть.

- В этих условиях именно гибкий плавающий курс позволяет адекватно реагировать на конъюнктурные шоки и при этом не допускать диспропорций в соотношении спроса на иностранную валюту и ее предложения на внутреннем валютном рынке, - заявил Александр Тимошенко, сообщает belta.by.

Он также сообщил, что Нацбанк не устанавливает каких-либо целей по уровню курса белорусского рубля или темпам его изменения.

- Вместе с тем мы считаем, что по мере ослабления внешних негативных факторов произойдет смена динамики курса белорусского рубля к мировым валютам, - добавил Александр Тимошенко.