В Гродно девушка залила горящее масло водой и устроила пожар в съемной квартире

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22-летняя квартирантка поставила сковороду с маслом на газовую плиту и вышла в комнату. Чуть позже она почувствовала запах гари, а когда вошла в кухню увидела над сковородой пламя. Девушка решила потушить масло водой, но неожиданно для нее масло вспыхнуло и огонь распространился на вытяжку и мебель. Квартирантке удалось самостоятельно потушить огонь и проветрить квартиру. Также девушка не получила ожогов, сообщает пресс-служба Гродненского областного управления МЧС.

Заливать горящее масло водой - самая распространенная ошибка. Вода и масло не смешиваются, а в результате попадания воды на горящее масло огонь может наоборот распространиться.

ПАМЯТКА:

Алгоритм действий, если загорелось масло при приготовлении пищи:

1. Если пламя небольшое и не выходит за пределы сковороды, то его можно погасить самостоятельно. Немедленно отключите плиту. Накройте пламя металлической крышкой или противнем. Не используйте стеклянные крышки: они могут разрушиться при воздействии огня и разлететься опасными осколками. Небольшое пламя можно засыпать пищевой содой. Также можно использовать столовую соль. Если в доме есть порошковый огнетушитель, он отлично справится с тушением горящего масла.

2. Если же пламя начинает распространяться по кухне, выведите всех на улицу и вызовите спасателей. Не подвергайте себя опасности.