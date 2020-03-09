Китайский эксперт назвал вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса

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Этот прогноз дал глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

- Развитие эпидемии в странах продлится как минимум до июня, - заявил эксперт на конференции эпидемиологов Китая, передает ТАСС. - В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза (из КНР) к пресечению привозных случаев.

Напомним, что на 9 марта в Беларуси зафиксировано 9 пациентов с положительным тестом на коронавирус, в России число заболевших достигло 20 человек.