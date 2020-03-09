2020-03-09T17:34:01+03:00
Экономика
КП Беларусь

Российские компании поставят 200 тысяч тонн нефти без премий

Это небольшие компании, которые произведут поставки уже в марте
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Российские компании поставят 200 тысяч тонн нефти без премий.Российские компании поставят 200 тысяч тонн нефти без премий.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Эти компании для Беларуси новые, но поставки идут по цене без премии, как и добивалась белорусская сторона, сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко. Кроме 200 тысяч тонн от новых партнеров, Беларусь получит в марте 300 тысяч тонн от российского многоотраслевого конгломерата «Сафмара».

Будут ли продолжены поставки от небольших российских компаний в апреле, по словам пресс-секретаря, пока неизвестно - многое будет зависеть от ситуации на мировом нефтяном рынке.

Суммарный объем поставок на белорусские НПЗ в марте составит около 1 млн тонн нефти. Государственная нефтяная компания Азербайджана Socar также поставит в Беларусь около 250 тысяч тонн нефти в марте. Еще будет поставлено около 160 тысяч тонн российской нефти без премии, купленной через трейдеров.

Поставки от крупных нефтяных компаний из России остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах, пишет belta.by.

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