Видеофакт. Грабителя сельских банков в Гродненском районе задержали омоновцы

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В пресс-службе МВД в официальном Telegram сообщили о задержании подозреваемого в серии грабежах мужчины. Житель Гомеля, по информации следствия, совершил серию разбойных нападений на банковские учреждения, для этого он выбирал филиалы в сельской местности.

Так 10 января преступник с предметом похожим на пистолет в руках пришел в банковское отделение в поселке Большевик, что в Гомельском районе. Испуганная кассир по требованию преступника передала ему крупную сумму наличности.

Еще одно нападение на сельский филиал банка произошло спустя два месяца. «Комсомолка» сообщала о том, что 2 марта в банк в Бобовичах, агрогородке в Гродненском районе, пришел неизвестный, по всей видимости, с пистолетом. Здесь, однако, кассир оказалась смелее, она успела нажать тревожную кнопку и разбойнику денег не передала.

– Злоумышленника при поддержке бойцов ОМОНа задержали в среду, 4 марта. В преступлениях подозревается 24-летний житель Гомеля. Мужчина является студентом-заочником, он женат, ранее судимостей не имел, – прокомментировали в пресс-службе.

Следствие не завершено.

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