2020-03-09T18:46:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лунинецком районе пока мама спала, 4-летняя девочка выпала из окна третьего этажа

Девочка травмирована и находится в больнице
Надежда БУТОВИЧ
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Девочка выпала через оконную форточку на кухне. Фотоиллюстрация.Девочка выпала через оконную форточку на кухне. Фотоиллюстрация.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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О несчастном случае, который произошел на Брестчине накануне женского праздника, belta.by проинформировали в областном УСК. Ребенок выпал из окна многоэтажки в одном из населенных пунктов Лунинецкого района.

ЧП произошло с 4-летней девочкой в субботу, 7 марта. Малышка была дома с 36-летней мамой. В какой-то момент женщина уснула, и девочка, оставшись без присмотра, забралась на подоконник и выпала на улицу через оконную форточку на кухне с высоты третьего этажа.

– О произошедшем несчастном случае женщине сообщили соседи. Травмированного ребенка госпитализировали. Сейчас девочка находится в больнице, по словам врачей, ее жизни ничего не угрожает, – уточнил Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области.

Известно, что в семье кроме пострадавшей девочки есть еще двое детей старшего возраста. Идет следствие.

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